La nona giornata di Serie B si apre col colpo in trasferta del Lecce in casa del Chievo: in vantaggio con gol dell’ex Stepinski (20’), la formazione di Corini si fa raggiungere da Garritano (22’) e vince all’ultimo respiro grazie a un guizzo di Falco al 92’. I salentini salgono momentaneamente in vetta alla classifica, con 18 punti, mentre i veneti restano in zona playoff a 14. Nel primo tempo, l’ex Eugenio Corini conferma l’undici che ha battuto una settimana fa la Reggiana per 7-1. Parte subito meglio però il Chievo, con un’occasione di Obi (8’) su cui interviene Gabriel. Il Lecce si fa vedere dopo il primo quarto d’ora: prima un colpo di testa di Paganini (18’) viene bloccato da Seculin, poi al 20’ ecco il vantaggio. Cross di Coda dalla destra e stacco imperioso dell’ex Stepinski, due anni al Chievo tra l’estate 2017 e il settembre 2019. Passano due minuti e i gialloblù pareggiano: assist di Palmiero e tiro al volo di Garritano. Ma è sempre il Lecce a spingere: Mancosu (28’) conclude fuori, Paganini (30’) si vede deviare il tiro da Djordjevic.