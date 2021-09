I risultati della 6a giornata

sab. Ascoli-Brescia 2-3 [17' Dionisi (A), 23' Felicioli (A), 44' Cistana (B), 60' Chancellor (B), 73' rig. Pajac (B)]

sab. Cittadella-Lecce 1-2 [10' Coda (L), 45'+2 Okwonkwo (C), 77' Di Mariano (L)]

sab. Como-Benevento 1-1 [34' Cerri (C), 40' Lapadula (B)]

sab. Monza-Pordenone 3-1 [5' rig. Tsadjout (P), 13' Machin (M), 72' Sampirisi (M), 90' S. Vignato (M)]

sab. Reggina-Frosinone 0-0

sab. Cosenza-Crotone 1-0 [77' Carraro (Co)]

sab. Perugia-Alessandria 1-1 [14' M. De Luca (P), 17' Prestia (A)]

sab. Parma-Pisa 1-1 [13' Lucca (Pi), 54' Del Prato (Pa)]

sab. Ternana-SPAL 1-0 [26' Martella (T)]

sab. Vicenza-Cremonese 0-1 [44' rig. D. Ciofani (C)]

Match of the day: Ascoli-Brescia 2-3

Da 2-0 a 2-3: vittoria in rimonta per il Brescia di Pippo Inzaghi al "Cino e Lillo del Duca" di Ascoli Piceno, nel big-match della 6a giornata. Picchio scavalcato al secondo posto proprio dalle Rondinelle, che al 17' vanno sotto con Dionisi, abile ad approfittare di un erroraccio difensivo di Cistana in fase di controllo, per poi liquidare a Joronen con un precisissimo destro a giro. Passano 6' ed è 2-0: azione bianconera tambureggiante sull'asse Bidaoui-Felicioli. Quest'ultimo si ritrova sul piede di tiro il pallone giusto da pochi passi e per l'Ascoli, sul 2-0, sembre tutto in discesa. Niente di più sbagliato: prima del duplice fischio, al 44', Cistana si fa perdonare l'errore di inizio partita: corner di Jagiello, sponda di Chancellor e destro vincente dal limite del difensore ospite, che colpisce il palo interno e insacca. Nella ripresa poi, le Rondinelle fanno il resto: al quarto d'ora, Chancellor è il più lesto di tutti a insaccare di testa dopo un'autotraversa dei padroni di casa sugli sviluppi di un corner. Al 73', infine, il gol che decide la partita arriva con Pajac su calcio di rigore, assegnato per un intervento falloso in area ospite di Buchel ai danni di Moreo. Brescia a 14 punti.

Top: Lecce

Il Lecce si è assolutamente sbloccato e ottiene la sua terza vittoria conecutiva, peraltro al "Tombolato" di Cittadella, rettangolo da sempre particolarmente difficile. Nonostante l'inizio sprint dei padroni di casa, la formazione di Marco Baroni passa al 10': Hjulmand scodella un pallone sul secondo palo per la testa di Di Mariano e Coda, praticamente sulla linea di porta, non può far altro che insaccare. Dopo un salvataggio sulla linea di Lucioni, il "Citta" trova l'1-1 allo scadere del primo tempo: Baldini, dalla destra, mette in mezzo un'ottima sfera per Okwonkwo, il cui tuffo di testa risulta imparabile per Gabriel. Ma la rete viene annullata perché la palla era uscita al momento del cross. In pieno recupero, però, lo stesso Okwonkwo concede il bis dopo essere scattato in profondità su suggerimento dell'ex Lazio Tounkara: questa volta è tutto buono. Il gol che decide il match a favore dei salentini arriva al 77' e porta la firma di Di Mariano, che riceve in velocità da Pablo Rodiguez e, con un rasoterra di piatto rasoterra, liquida all'angolino Kastrati.

Flop: Crotone

Sempre più in bilico la panchina di Francesco Modesto a Crotone. Nemo propheta in patria, è il caso di dirlo. Pitagorici ancora a caccia del primo successo in campionato. Nonostante la prestazione discreta al "San Vito-Marulla", a portarsi a casa il derby calabrese è il Cosenza. I silani colgono i 3 punti al 77' con Marco Carraro: spettacolare sinistro su punizione dalla lunga distanza e palla sotto l'incrocio dei pali. I ragazzi d mister Zaffaroni si affacciano alla zona playoff a 10 punti.

Il consiglio per gli acquisti: Samuele Vignato (Monza)

Dopo tre turni di astinenza, il Monza di Giovanni Stroppa ritrova il successo contro il Pordenone assestandosi a quota 9 in sconfitta. Non è tanto questa la notizia e nemmeno la rimonta al rigore trasformato da Tsadjout al 5', da Machin e Sampirisi. Lo è, eccome, invece, il gol del definitivo 3-1 realizzato al 90' da Samuele Vignato, fratelli di Emanuel del Bologna e... classe 2004! Promessa del calcio italiano, il 17enne di Negrar mette a segno il suo primo gol tra i grandi: subentrato al 76', Samuele Vignato (arrivato a Monza in estate dopo il fallimento del Chievo Verona) si impossessa in area di un pallone vagante e, con un rasoterra mancino, fa secco Perisan.

