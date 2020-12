Increscioso episodio di razzismo in Pisa-Chievo, turno infrasettimanale della 14a giornata di Serie B. Durante la gara dell'Arena Garibaldi, infatti, un giocatore della formazione toscana ha pronunciato una espressione altamente razzista nei confronti di Joel Obi, centrocampista nigeriano del Chievo. La partita non è stata interrotta e non è stato preso nessun provvedimento contro Michele Marconi. I veneti, però, hanno subito pubblicato un comunicato per criticare aspramente il gesto e 'chiedere giustizia' per quanto visto in campo. Si attendono le reazioni della Lega Serie B stessa dopo questo episodio.