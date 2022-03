I risultati della 29a giornata

ven. Parma-Cittadella 1-1 [26' Beretta (C), 81' Juric (P)]

Ad

sab. Lecce-Brescia 1-1 [19' Strefezza (L), 30' Bisoli (B)]

Serie B Alla Cremonese il big-match col Brescia. Il Monza vince in 9 06/03/2022 A 16:40

sab. Reggina-Perugia 0-1 [91' Burrai (P)]

sab. Ternana-Cosenza 2-0 [27' Koutsoupias (T), 41' A. Donnarumma (T)]

sab. Benevento-Crotone 3-1 [25' e 45'+4 Moncino (B), 27' aut. Vogliacco (C), 92' rig. Forte (B)]

sab. Frosinone-Alessandra 3-0 [37' Barisic (F), 74' Zerbin (F), 91' Canotto (F)]

sab. Monza-Vicenza 4-0 [9' Sampirisi (M), 84' Barberis (M), 90' aut. Pasini (M), 91' Mancuso (M)]

sab. Pordenone-Como 1-1 [16' Cambiaghi (P), 80' Gabrielloni (C)]

sab. SPAL-Ascoli 1-2 [45'+1 Collocolo (A), 54' Melchiorri (S), 90' Buchel (A)]

dom. Pisa-Cremonese 3-0 [9' e 50' Torregrossa (P), 89' Puscas (P)]

Classifiche e calendario

Match of the day: Pisa-Cremonese

Due big-match di altissima partita nel ventinovesimo turno di Serie, se Lecce e Brescia dividono la posta al "Via del Mare", il Pisa gioca l'asso pigliatutto contro la Cremonese. Che ha un nome e un cognome: Ernesto Torregrossa, giunto a gennaio in prestito dalla Sampdoria. Al 9' l'attaccante trasforma il rigore decretato per il fallo in area di Meroni su Benali. Poi, a rimorchio, insacca al 50' un cross dalla sinistra di Beruatto "sporcato" da Sibilli. A proposito di neoarrivi - dopo il rigore parato da Nicolas a Zanimacchia al minuto 42 - all'89' si registra i 3-0 di Puscas (giunto un mese e mezzo fa dal Reading), che in scivolata insacca il pallone rasoterra offertogli dall'ex Bologna Adam Nagy: 3-0 e capolista che cambia nuovamente in Serie B. In testa, ora, c'è il Pisa a 55 punti. Quindi, Lecce 54, Cremonese 53, Brescia 52, Monza 51 e Benevento 50 (ma con una gara in meno). Come si suol dire, chi ci capisce qualcosa... è bravo!

Pisa-Cremonese, Serie B 2021-2022: l'esultanza del Pisa dopo il rigore parato da Nicolas (Pisa) a Luca Zanimacchia (Cremonese) sul punteggio di 1-0. Foto di Gabriele Masotti per Getty Images Credit Foto Getty Images

Top: Perugia

Un capolavoro di Salvatore "Sasà" Burrai (al primo gol stagionale) su calcio di rigore (con palla sotto l'incrocio dei pali) consegna - al minuto 91 - una preziosissima vittoria al Perugia di Massimiliano Alvini al "Granillo" di Reggio Calabria. Lo 0-1 così ottenuto rimette il "Grifo" in corsa per la zona playoff, al nono posto a 45 punti, a -1 dall'Ascoli (vittorioso anch'esso in extremis, a Ferrara contro la SPAL) ottavo.

Flop: Cosenza

Secondo stop consecutivo (dopo lo 0-1 di Frosinone) per il Cosenza targato Pierpaolo Bisoli, ma 17esimo posto (playout) salvo a 23 punti grazie alla contemporanea sconfitta del Vicenza (21) a Monza. Al "Libero Liberati" la Ternana di Cristiano Lucarelli s'impone 2-0: al minuto 27, a seguito di una veloce ripartenza, Palumbo coinvolge a rimorchio il greco Koutsoupias, che piega i guantoni di Vigorito firmando l'1-0 e il suo primo centro in maglia rossoverde. Le Fere raddoppiano al 41' - nosotante l'espulsione di Marino Defendi al 32' - con Alfredo Donnarumma, abile a insaccare di testa su calcio d'angolo del solito Palumbo.

Il consiglio per gli acquisti: Adrian Barisic (Frosinone)

Cross dalla bandierina del croato Karlo Lulic e colpo di testa vincente, senza staccare, del bosniaco classe 2001 Adrian Barisic, numero 44 sulla schiena e nuovo compagno di reparto, al centro della difesa, del futuro juventino Federico Gatti. Si apre così il 3-0 della band di Fabio Grosso contro l'Alessandria dell'ex tecnico giallazzurro Moreno Longo. Gran colpo da parte dello scouting ciociaro, che l'ha scovato in Croazia, nella seconda squadra dell'Osijek, portandolo allo "Stirpe" lo scorso 8 gennaio. Frosinone che punirà quindi i grigi grazie alle reti dell'ex Pro Vercelli Alessio Zerbin e di Luigi Canotto, entrambi sulle gaffe del portiere Pisseri.

Il momento social

Sotto gli occhi di Silvio Berlusconi, ancora presente allo U-Power Stadium, finisce male il ritorno a Monza di Cristian Brocchi, oggi tecnico del Vicenza...

Buffon: "Ragiono solo da calciatore, non voglio pensare al dopo"

Serie B Lorenzo Insigne dal fratello Roberto per Benevento-Cremonese (1-1) 02/03/2022 A 19:50