I risultati della 28a giornata

sab. Cittadella-Monza 1-2 [14' Valoti (M), 38' rig. Baldini (C), 93' Ciurria (M)]

Ad

sab. Como-SPAL 0-2 [32' Vido (S), 71' Melchiorri (S)]

Serie B Con Puscas il Pisa torna a vincere e a sognare; Lecce di nuovo 1° 20/02/2022 A 16:44

sab. Parma-Reggina 1-1 [20' Brunetta (P), 65' Lombardi (R)]

sab. Pordenone-Pisa 0-1 [26' Torregrossa (Pi)]

sab. Cremonese-Brescia 2-1 [23' Cistana (B), 31' Gaetano (C), 87' Di Carmine (C)]

dom. Ascoli-Frosinone 1-1 [20' Bidaoui (A), 84' Boloca (F)]

dom. Cosenza-Benevento rinviata per Covid

dom. Crotone-Alessandria 0-0

dom. Perugia-Lecce 1-1 [67' Olivieri (P), 90' rig. Coda (L)]

dom. Vicenza-Ternana 3-1 [7' e 27' Diaw (V), 45' Teodorczyk (V), 55' Al. Donnarumma (T)]

N.B.: La situazione nelle prime posizioni di graduatoria: Lecce e Cremonese punti 53; Pisa 52; Brescia 51; Monza 48.

Classifiche e calendario

Match of the day: Cremonese-Brescia 2-1

Nel big-match per la vetta della classifica, Cremonese e Brescia danno vita a un derby emozionantissimo e ricco di occasioni da reti. I grigiorossi partono forte sfiorando il gol con Baez, Ciofani e Gaetano. Tuttavia, al 23', sono le Rondinelle a portarsi di casa col tuffo di testa del difensore Andrea Cistana su corner dalla destra di Pajac. Cistana al rientro dall'infortunio, un recupero fortemente voluto da mister Filippo Inzaghi. Al minuto 31, l'1-1 firmato Gianluca Gaetano è una perla di rara bravura: il prodotto del settore giovanile del Napoli passa in mezzo a tre avversari e apre il sinistro con la palla che dà un bacino al palo prima di insaccarsi. Il Gol che decide la contesa è di Samuel Di Carmine, che all'87', beffa Joronen in uscita con un delizioso pallonetto su lancio lungo di Valeri. Finisce 2-1, i grigorossi tornano al primo posto in coabitazione del Lecce (fermato a Perugia) a 53 punti. Il Brescia resta a 51.

Top: Monza

Incredibile partita vinta dal Monza, all'ultimo respiro e in 9 contro 11 per i rossi (rispettivamente al 54' e al 58') di Carlos Augusto e Donati entrambi per doppia ammonizione. La band di Stroppa passa al 13': corner dalla destra di Barberis, spizzata di Mazzitelli e deviazione sottoporta del solito Mattia Valoti, ben appostato sul palo più lontano, al suo ottavo centro in campionato. Enrico Baldini riequilibra i conti su rigore assegnato per un atterramento di Carlos Augusto ai danni di Pavan. Sull'1-1 e in doppia superiorità numerica si attende solamente il successo dei veneti, ma accade l'esatto opposto: al 3' dei 6' di recupero, infatti, Patrick Ciurria borseggia Branca e, a tu per tu con Kastrati, insacca all'angolino per il definitivo 1-2.

Flop: Como

Quarta partita senza successi per il Como di Jack Gattuso, - dopo gli scricchiolii di Alessandria - esce sconfitto dall'impegno casalingo contro la SPAL di Venturato. I ferraresi dimostrano di aver decisamente sistemato le questioni difensivi: dopo lo 0-4 di Parma, lo 0-0 contro il Cittadella e il 2 a 0 del "Giuseppe Sinigaglia" griffato Vido e Melchiorri: al 32' l'ex Pisa insacca sotto la traversa evitando un rigore certo per via dell'intervento falloso in area di Solini su Zanellato. Al 71', invece, l'ex Cagliari scambia rapidamente con Dickmann prima di realizzare a tu per tu con Facchin.

Il consiglio per gli acquisti: Juan Francisco Brunetta (Parma)

L'avevamo già imparato a conoscere l'anno scorso in Serie A, giunto a gennaio in prestito dal Godoy Cruz. Il trequartista argentino classe 1997 insacca al volo, in girata, su sponda aerea di Simy. E' il minuto 20 della sfida alla Reggina di un Parma che poi si prede subendo di Lombardi, deviato nella propria rete da Cobbaut. Impossibile intervenire per Buffon. Finisce 1-1.

Il momento social

Buffon: "Ragiono solo da calciatore, non voglio pensare al dopo"

Serie B Serie B amarcord: nel 22° turno segnano Pandev, Vazquez e Ramirez 13/02/2022 A 23:34