Gianluca Lapadula, che solo pochi giorni fa aveva già punito l'Ascoli nella partita preliminare. Match di ritorno in programma sabato 21 maggio alle 18. Domani, alle 20, si gioca Brescia-Monza, con il ritorno fissato il 22 maggio. Della partita Va al Benevento la prima semifinale d'andata nella corsa alla massima serie. Gara equilibrata allo stadio "Ciro Vigorito": decide la contesa un guizzo del solito, che solo pochi giorni fa aveva già punito l'Ascoli nella partita preliminare. Match di ritorno in programma sabato 21 maggio alle 18. Domani, alle 20, si gioca, con il ritorno fissato il 22 maggio. Della partita ha anche parlato il presidente dei brianzoli Silvio Berlusconi.

Nel primo tempo, il Benevento passa in vantaggio al 28' con colpo di testa di Federico Barba su punizione ben scodellata da Acampora: il gol viene tuttavia annullato per offside dello stesso ex Chievo e Sporting Gijon. Allo scadere della frazione, su angolo di Calò, batti e ribatti in area con Lapadula che colpisce male da pochi passi. Nella ripresa, al 57', Sibilli penetra nella trequarti sanniti, ma il suo destro da fuori area risulta centrale e facile preda di Paleari. A 5' dal 90' il gol: palla morbida di Masciangelo, contrasto aero Tello-Lucca da cui nasce un rimpallo che favorisce Lapadula il quale, a tu per tu con Nicolas, insacca all'angolino.

Il tabellino

BENEVENTO-PISA 1-0

Benevento (4-3-3): Paleari; Masciangelo (89' Foulon), Barba, Glik, Letizia; Tello, Calò, Acampora (64' Viviani); Improta (73' Ionita), Lapadula (89' Moncini), Insigne (64' Elia). All.: Caserta.

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, De Vitis (55' Berra), Leverbe, Beruatto; Tourè (89' Siega), Nagy, Marin; Sibilli (73' Mastinu); Lucca, Puscas (73' Torregrossa). All.: D'Angelo

Arbitro: Alessandro Prontera di Bologna.

Gol: 85' Lapadula (B).

Assist: -.

Note - Recupero 2+7. Ammoniti: Lucca, Glik, Nagy, Elia, Torregrossa.

