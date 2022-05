Il Monza batte 2-1 il Brescia nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie B e si qualifica alla finale dove affronterà il Pisa che, nell'altra semifinale, ha avuto la meglio sul Benevento. Tramoni porta in vantaggio le Rondinelle al 7' (bordata d'esterno destro su sponda di Léris), ma nel finale i brianzoli di Stroppa ribaltano il risultato.

Ad

Il subentrato Mancuso firma l'1-1 al 70' anticipando Joronen con la punta del piede al primo pallone toccato su suggerimento di Gytkjær; poi al 94' D'Alessandro segna il gol definitivo in contropiede. E' 2-1, il risultato con il quale il Monza si era imposto anche nel match d'andata al Rigamonti. Finale di andata giovedì 26 maggio alle 20,30 all'U-Power Stadium, già Brianteo, di Monza. Finale di ritorno all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani contro il Pisa domenica 29 alle 20,30. In caso di parità di reti al termine dei 180', salirà in Serie A la squadra meglio classificata in regular season, ovvero il Pisa (terzo, contro il quarto posto del Monza), senza la disputa dei tempi supplementari.

Serie B Il Monza ipoteca la finale: 2-1 a Brescia con doppio Gytkjær 18/05/2022 A 20:14

Il tabellino

MONZA-BRESCIA 2-1 (4-2 on agg.)

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Marrone, Caldirola, Pirola (80' Antov); Molina, Ciurria (67' D’Alessandro), Barberis, Mazzitelli (56' Machin), C. Augusto (80' Bettella); Dany Mota (67' Mancuso), Gytkjær. All.: Stroppa.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Mangraviti, Adorni, Huard (73' Pajac); Bisoli, Van de Looi (62' Jagiello), Bertagnoli (73' Proia); Léris (73' Bianchi); Tramoni (62' Palacio), Moreo.: All. Corini.

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2.

Gol: 7' Tramoni (B), 70' Mancuso (M), 90'+4 D'Alessandro (M).

Assist: Léris (B, 0-1), Gytkjær (M, 1-1), Machin (M, 2-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammonito: Huard.

Galliani: "Sogno Monza-Milan, poi che vinca il migliore"

Serie B Il futuro juventino Gatti segna ancora. In vetta si gioca a ciapanò 07/02/2022 A 01:40