Dopo aver fallito il primo match point nella giornata scorsa, il Modena di Tesser si fa vedere nel momento che conta e, con un perentorio 4-0 al Pontedera, trova la qualificazione al prossimo campionato di Serie B. Era dal 2016 che i canarini non giocavano in certi palcoscenici, con il Modena che chiuse al penultimo posto nella stagione 2015-2016. Fu solo l'inizio della fine, con il fallimento della società il 28 novembre del 2017 e la ripartenza dai dilettanti. Il grande lavoro della famiglia Rivetti ha fatto ripartire la macchina, il resto ce l'ha messo Tesser che ha vinto il braccio di ferro con la Reggiana in questa stagione, Reggiana quindi 'condannato' così al playoff. L'ultima giornata ha visto il Modena tionfare 4-0 grazie alle reti di Tremolada, Scarsella (doppietta) e Tommaso Silvestri. A nulla è servito, invece, il 2-0 in trasferta per la Reggiana di Aimo Diana sul Teramo.

La scalata del Modena: dall'inferno al ritorno in B

Stagione Piazzamento 2015-2016 Retrocessione in Lega Pro 2016-2017 14º nel girone B di Lega Pro 2017-2018 fallimento 2018-2019 Si riparte dalla D: viene poi ripescata in C 2019-2020 9º nel girone B della Serie C 2020-2021 4º nel girone B della Serie C, perde i playoff 2021-2022 Promozione in Serie B

Come detto, grande merito va anche allo specialista Attilio Tesser che conquista la sua quarta promozione dalla Serie C alla Serie B. C'era riuscito col Novara nel 2010, che portò subito in Serie A, con la Cremonese nel 2017 e con il Pordenone nel 2019. Per il Modena, effettivamente, è la prima promozione da una categoria all'altra, dopo quella del 2002 dalla Serie B alla Serie A. Nel 2019 ha vinto sì il playoff tra i Dilettanti, ma è salita in Serie C solo grazie ad un ripescaggio.

Il Modena chiude il suo campionato a quota 88 punti, vincendo 27 partite su 38, con la miglior difesa (25 gol subiti). Il miglior attacco è quello della Reggiana che chiude con 72 gol fatti e 86 punti. La squadra di Aimo Diana ci riproverà quindi ai playoff, dove si sono qualificate anche Cesena, Virtus Entella, Pescara, Ancona Matelica, Gubbio, Lucchese, Olbia e Carrarese (il primo turno si giocherà dal 1° maggio).

