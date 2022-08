Calcio

Serie B, Cesc Fabregas: "Convinto dal progetto Como: il mio futuro è qui"

CALCIOMERCATO - Il Como presenta Cesc Fabregas, nuovo acquisto in pompa magna della società lariana, che cercherà di trascinare il club lariano in Serie A. Ecco le ragioni per cui il centrocampista spagnolo ha scelto il progetto-Como.

00:03:15, 33 minuti fa