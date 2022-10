Il match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B tra il Genoa di Alexander Blessin ed il Cagliari di Fabio Liverani termina sullo 0-0. In una delle sfide di maggiore blasone dell'intero torneo cadetto, valido per l'anticipo del venerdì, alla fine viene fuori un punto a testa che impedisce al Genoa il momentaneo sorpasso in vetta alla classifica a Bari e Reggina.

In un Ferraris con una cornice davvero da Serie A e con tanto pubblico sugli spalti, la gara mette in mostra tanta grinta ma poca qualità; terminando appunto con un magro 0-0 e poche emozioni. Grazie a questo risultato il Genoa aggancia a quota 15 punti la vetta di Bari, Reggina e Brescia, tutte impegnate domani. Il Cagliari di Liverani invece resta a secco di vittorie per la terza uscita consecutiva, ma ferma l’emorragia di due ko consecutivi; per i sardi quota 11 punti e al momento nono posto fuori dalla zona playoff di fine stagione.

