Per la Serie C il San Nicola è un lusso, figuriamoci da quando è vuoto a causa del Coronavirus. Finalmente, dopo tempo, si è visto un po’ di colore sugli spalti della casa del Bari popolata da dei “tifosi” speciali. Al fischio d'inizio del match, valevole per la 17^ giornata, contro la Turris sono comparsi sui seggiolini della tribuna ovest una grande quantità di peluche, merito dell’iniziativa «Nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri».