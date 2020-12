Incredibile in Serie C. Si è disputata regolarmente la sfida tra Casertana e Viterbese, match valido per la 16a giornata di Serie C, girone C, allo stadio Alberto Pinto di Caserta, nonostante le condizioni di salute della squadra di casa. Sì perché nelle ultime ore c'è stato un focolaio nel gruppo-squadra dei casertani (15 giocatori e due dirigenti in quarantena), tanto da costringere l'allenatore Federico Guidi a schierare solo 9 giocatori titolari contro gli 11 della Viterbese.