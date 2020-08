Shenzhen, Donadoni esonerato: al suo posto potrebbe arrivare Jordi Cruyff

Parma, coached by Roberto Donadoni, finished bottom of the Serie A table last season

Il tecnico italiano paga caro il derby perso con il Guangzhou di Fabio Cannavaro e la sconfitta con l'Henan.

Roberto Donadoni non è più l’allenatore dello Shenzhen. Ecco il comunicato ufficiale del club riportato dagli esperti di All Asian Football: “Circolare sull’esonero di Mr Donadoni come allenatore della prima squadra dello Shenzhen Kaisa Fc. A tutti i membri dello Shenzhen Kaisa, allenatori, giocatori e staff: Dopo una negoziazione amichevole, il club ha deciso che da ora in poi Mr. Donadoni non sarà più il capo allenatore della prima squadra Shenzhen Kaisa FC. Allo stesso tempo, i membri dello staff di Donadoni cesseranno anche loro le proprie funzioni. Ringraziamo Mr Donadoni ed il suo staff per i propri sforzi e contributo allo Shenzhen Kaisa nell’ultimo anno. Auguriamo fortuna per il suo futuro”.

Il tecnico italiano paga caro il il derby perso con il Guangzhou di Fabio Cannavaro, la sconfitta di ieri per 2-1 contro l’Henan Jianye: ora la panchina dovrebbe passare a Jordi Cruyff, ex allenatore del Chongqing Dangdai.

