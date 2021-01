Calcio

Supercoppa di Spagna, Barcellona-Athletic 2-3 dts - Gli highlights della finale, Messi espulso

SUPERCOPPA DI SPAGNA - Sembrava ormai fatta per il Barcellona che all'89' vinceva 2-1 sull'Athletic grazie ad una doppietta di Griezmann. Poi il gol di Villalibre che ha portato tutti ai supplementari e la magia di Iñaki Williams che ha regalato la Coppa ai baschi. Come se non bastasse, c'è stato anche il rosso diretto comminato a Messi nel finale.

