Calcio

Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Athletic 1-2: doppietta di Raul Garcia, gli highlights

SUPERCOPPA DI SPAGNA - Inspiegabile serata per il Real Madrid, mai in partita contro l'Athletic nella semifinale di Supercoppa. Vincono i baschi 2-1 grazie alla doppietta di Raul Garcia, di Benzema il gol che ha ravvivato un po' il finale. La finale della Supercoppa in DIRETTA e in chiaro su NOVE (Canale 145 di Sky) e sull'APP di Discovery+.

00:04:52, 485 Visualizzazioni, un' ora fa