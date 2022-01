L'Atletico Madrid di Simeone manca il primo obiettivo del 2022. Niente finale di Supercoppa contro il Real Madrid, a Riad vince l'Athletic di Bilbao. Inizia forte la squadra della capitale che va in gol dopo pochi secondi con Joao Felix rapido a controllare e indirizzare sotto la traversa un pallone in profondità di Lemar. Peccato che il portoghese sia partito in fuorigioco e la rete viene annullata. L’Athletic risponde con una combinazione tra Sancet e Inaki Williams che non riesce ad angolare una conclusione ravvicinata parata da Oblak. Nella ripresa Unai Simon tocca in rete con la schiena un pallone respinto dal palo centato di testa da Joao Felix. I baschi reagiscono e trovano il gol del pari con Yeray e poco dopo completano il sorpasso con Nico Williams, fratello minore di Inaki. Nel finale l'espulsione di Gimenez conclude una serata da dimenticare per l'Atletico.

Yeray e Nico Williams eroi della serata per l'Athletic Credit Foto Getty Images

Il Tabellino

ATLETICO MADRID-ATHLETIC 1-2

ATLETICO MADRID (4-3-3): Oblak; Llorente (46’Renan Lodi), Giménez, Hermoso, Vrsaljko; Kondogbia (51’De Paul), Koke (84'Herrera), Lemar (85'Cunha); Carrasco, Joao Felix, Correa (71’Suarez).

ATHLETIC (4-4-2): Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Balenziaga (75’Berchiche); Zarraga (70’Vesga), Dani García, Berenguer (70’Williams), Muniain; Sancet (70’Raul Garcia), Williams.

GOL: 62’ Unai Simon (AG), 77’ Yeray, 81’ Nico Williams

ASSIST: Muniain

La cronaca in 8 momenti chiave

1- DOPO POCHI SECONDI GOL ANNULLATO A JOAO FELIX! Pallone in profondità di LEMAR, controllo e tiro sotto la traversa del portoghese. Fuorigioco.

10- INAKI WILLIAMS! Che occasione Athletic! Pallone illuminante di SANCET a liberare Williams davanti al portiere, conclusione centrale e parata da OBLAK.

62’- GOOLL DELL'ATLETICO! 1-0! Corner di LEMAR, stacco di testa di JOAO FELIX che centra il secondo palo. UNAI SIMON si distende in ritardo e tocca con il fondoschiena il pallone respinto dal palo. Poco reattivo il basco.

64’- OBLAK! Blocca un colpo di testa ravvicinato di INIGO MARTINEZ. Tiro centrale, bravo e fortunato a ritrovarsi lì Oblak.

Esultanza dopo il momentaneo vantaggio dell'Atletico Madrid Credit Foto Getty Images



77- PAREGGIA L'ATHLETIC! 1-1! YERAY salta più in alto di tutti e schiaccia in rete un corner battuto dalla destra!

80- OBLAK salva su NICO WILLIAMS! Imbucata di INAKI per NICO che colpisce secco sul primo palo. Intervento di istinto di Oblak che devia in corner.

81’- QUESTA VOLTA NON SBAGLIA NICO WILLIAMS! 2-1 ATHLETIC! Rimpallo in mischia che favorisce Nico WILLIAMS che arriva in corsa e mette il pallone in buca d'angolo. Che ingresso del giovane fratello di Inaki!

93'- Intervento pericoloso di GIMENEZ che ha provato ad arpionare un pallone in attacco colpendo completamente il difensore con la gamba alta. REVISIONE VAR E CARTELLINO ROSSO PER GIMENEZ.

Il Migliore

Nico WILLIAMS: che serata per la famiglia Williams. Il piccolo Nico entra nel finale di gara e combina subito alla grande con il fratello Inaki e dopo vedersi negato il gol da un super intervento di Oblak, trova il gol che vale la finale al minuto 81.

Il Momento social

