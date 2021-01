Calcio

Supercoppa italiana, Juventus-Napoli. Gattuso: "Insigne? I rigori li sbagliava anche Maradona"

SUPERCOPPA ITALIANA - Gennaro Gattuso analizza l'errore dal dischetto di Lorenzo Insigne in occasione della finale di Supercoppa Italiana, persa per 2-0 contro la Juventus: "Non si deve addossare tutte le colpe, abbiamo perso tutti"

