Calcio

Tuchel ai giornalisti: "Abramovich? Smettetela, non sono un politico, basta domande sulla guerra!"

GUERRA IN UCRAINA - Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, alla vigilia della conferenza stampa di FA Cup contro il Luton Town risponde per le rime ai cronisti che gli fanno l'ennesima domanda sulla guerra in Ucraina e Roman Abramovich: "Solo a parlarne mi sento male, perché io la guerra non l'ho mai vissuta. Sono un privilegiato, che sta provando a fare il proprio lavoro. Dovete finirla ".

00:00:26, un' ora fa