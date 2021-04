Calcio

-84 a Tokyo 2020: le magie di Ronaldo alle Olimpiadi di Atlanta 1996

TOKYO 2020 - In attesa di assaporarne di nuovi, rivivi i grandi momenti della storia dei Giochi Olimpici. In questo video le magie di un giovanissimo Ronaldo (registrato sotto il nome di Ronaldinho) che mette a segno 5 gol e trascina il Brasile alla medaglia di bronzo ad Atlanta 1996. Tutta la bellezza calcistica del Fenomeno in 200 secondi.

00:03:20, un' ora fa