La partita con l'Espanyol che chiude il ritiro azzurro a Castel di Sangro non è stata molto amichevole, anzi gli spagnoli hanno avuto sin dall'inizio un atteggiamento aggressivo e così al 46' del primo tempo, dopo una rissa tra Osimhen e Gomes ed in seguito ad una doppia entrata su Anguissa e Lozano, il presidente del Napoli si è alzato per andare a protestare con il primo collaboratore Stringini perché avrebbe voluto un provvedimento più severo. A fine primo tempo, De Laurentiis ha aspettato l'arbitro, il signor Scatena di Avezzano, per fare anche a lui le sue rimostranze.

Ad

Serie A Milan, preoccupazione per Tonali: out per infortunio a Vicenza 37 MINUTI FA

Raspadori, non c'è accordo Napoli-Sassuolo: ballano 10 milioni

Amichevoli LIVE! Inter-Villarreal 0-0: Skriniar con de Vrij, Asslani per Brozo 43 MINUTI FA