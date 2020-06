Ucraina, 25 positivi al Coronavirus nel Karpaty Lviv: squadra in quarantena

Dal nostro partner OAsport.it

Continuano le positività nel mondo del calcio che, in giro per l’Europa, prova a ripartire: secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“, nel club di calcio ucraino del Karpaty Lviv, ben 25 tra atleti e componenti dello staff sono risultati positivi al Coronavirus, mandando in quarantena la squadra.

Tutta la squadra, infatti, per almeno due settimane, è stata messa in quarantena e, di conseguenza, gli allenamenti sono stati fermati: annullate anche le prossime due partite che la formazione avrebbe dovuto giocare. Al termine della quarantena il club potrà tornare ad allenarsi e giocare le due partite saltate.

Calcio Morto il primo calciatore professionista per coronavirus: è il 25enne boliviano Deibert Roman Guzman 30/05/2020 A 09:24

Play Icon WATCH Coronavirus, calcio da cinema: i tifosi seguono Sparta Praga - Viktoria Pilsen al drive-in 00:02:34

Secondo quanto fatto sapere dalla squadra di Leopoli, sono stati in tutto 65 i dipendenti sottoposti a tampone, con 40 risultati negativi, per poi incoraggiare le altre società, secondo quanto scrive la Rosea, ad imitarli nei controlli con la massima responsabilità.

roberto.santangelo@oasport.it

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 19 giugno 00:02:03

Calcio Violate le norme per il Coronavirus: LASK Linz penalizzato di 12 punti in Austria 28/05/2020 A 17:02