La guerra non dà nessuna speranza di avere una fine e allora la Lega calcio ucraina ha deciso: il campionato di calcio è definitivamente chiuso. È quanto comunicato al termine dell'Assemblea Generale: "Tutte le squadre di calcio della Premier League ucraina hanno sostenuto la proposta di interrompere la stagione 2021/22, poiché il campionato non può essere portato a termine a causa dell'estensione dello status di legge marziale nel Paese. La classifica al 24 febbraio 2022 sarà la classifica finale della stagione 2021/22 ma non verrà assegnato il titolo". Niente trofeo per lo Shakhtar di De Zerbi, dunque, che al momento dello stop del torneo si trovava in testa con due punti di vantaggio sulla Dinamo Kiev.

Ad

Champions League Emery: "Con Juve e Bayern il fattore sorpresa ci ha aiutato" 2 ORE FA

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre"

Champions League Klopp: "Essere in una semifinale è davvero pazzesco!" 3 ORE FA