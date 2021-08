Marek Hamsik e Gervinho hanno dato spettacolo al debutto nel massimo campionato turco: il Trabzonspor è dunque pronto per il playoff di Conference League con la Roma. La compagine di Trebisonda ha rifilato un rotondo 5-1 al Yeni Malatyaspor, imponendosi in trasferta.

Un gol e un assist per l'ex capitano del Napoli, una rete anche per l'ex velocista della Roma; intanto arriva anche il nulla osta per la presenza dell'ex attaccante del Parma Andreas Cornelius che sarà regolarmente della sfida contro la Roma in occasione del playoff di Conference League (andata a Trebisonda giovedì 19 agosto, ritorno all'Olimpico di Roma una settimana più tardi).

UEFA Europa Conference League Roma, ai playoff c'è il Trabzonspor di Gervinho e Bruno Peres 12/08/2021 A 21:34

La Roma ritroverà da avversario anche l'esterno brasiliano Bruno Peres, in attesa di capire se riuscirà a inserire in lista il prossimo acquisto Tammy Abraham (deadline: mezzanotte di mercoledì). In ogni caso non sarà un impegno per nulla agevole per la banda Mourinho.

