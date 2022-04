L'incubo è ancora reale. Cinque e mesi dopo il terribile 6-1 della fase a gironi, la Roma perde di nuovo sul campo del Bodo/Glimt. Un 2-1 che non rappresenta una sconfitta da terremoto come quella di ottobre, questo no, ma che in ogni caso pone i giallorossi in una posizione di svantaggio in vista del ritorno. Pellegrini illude i giallorossi di poter tornare a casa addirittura con l'intera posta in palio, trovando il vantaggio agli sgoccioli del primo tempo. Ma nella ripresa i norvegesi pareggiano grazie a un tiretto da fuori di Wembangomo, deviato da Saltnes e mal letto e controllato da Rui Patricio. Quando pare che la gara sia incanalata sui binari del pareggio, ecco spuntare all'89' la testa di Vetlesen, autore del gol vittoria. Giovedì 14, insomma, la Roma non avrà alternative alla vittoria. Semplice per portare la doppia sfida almeno ai supplementari, con due o più gol di scarto per andare direttamente in semifinale. E per esorcizzare definitivamente l'incubo norvegese.

Tabellino

Bodo/Glimt-Roma 2-1 (primo tempo 1-1)

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson (82' Mugisha), Espejord (77' Boniface), Pellegrino. All. Knutsen

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (69' Smalling), Kumbulla, Ibañez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Zalewski (65' Viña); Pellegrini, Mkhitaryan (65' Shomurodov); Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Gol: 43' Pellegrini (R), 56' Saltnes (B), 89' Vetlesen (B)

Ammoniti: Cristante, Viña

Espulsi: nessuno

La cronaca in 7 momenti chiave

13' – Rimpallo al limite dell'area della Roma e destro pericolosissimo di Saltnes, che viene deviato da Mancini e termina fuori di un niente.

16' – Vetlesen si inserisce in area e fa partire una rasoiata su cui sul secondo palo, a porta vuota, non arriva Espejord. Norvegesi ancora vicini al gol.

37' – Abraham si libera in area presentandosi davanti ad Haikin, che però gli respinge la conclusione. Roma vicinissima al vantaggio.

43' – GOL DELLA ROMA. Azione tutta di prima dei giallorossi, con Mkhitaryan che serve di prima intenzione in area Pellegrini e quest'ultimo che col sinistro piazza sotto l'incrocio. 0-1.

Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham esultano durante Bodo/Glimt-Roma - Conference League 2021-22 Credit Foto Getty Images

56' – GOL DEL BODO/GLIMT. Destro a giro dal limite di Wembangomo e deviazione decisiva di Saltnes: Rui Patricio si lascia sfuggire banalmente la palla, che entra in rete. 1-1.

71' – Iniziativa personale del solito Pellegrini e bellissimo destro da fuori che Haikin respinge con una mano.

89' – GOL DEL BODO/GLIMT. Punizione messa in mezzo da Pellegrino e colpo di testa vincente di Vetlesen deviato in rete da Viña. Sarà il gol decisivo.

Il momento social

Il migliore

Pellegrini. Segna un gran gol, ne sfiora un altro ed è l'architetto di quasi tutte le manovre offensive della Roma. Sarà l'uomo chiave anche al ritorno.

Il peggiore

Rui Patricio. D'accordo, la deviazione di Saltnes cambia leggermente la traiettoria del tiro di Wembangomo. Ma il suo intervento è comunque goffo e molle. Errore grave.

Le altre partite dei quarti

3-3 pirotecnico tra Feyenoord e Slavia Praga nell'anticipo delle 18.45: tra gol, sorpassi e controsorpassi spunta Traoré, che regala il pareggio ai cechi al minuto 95. Un po' a sorpresa finisce invece 0-0 tra Leicester e PSV: gli inglesi colpiscono un palo con Barnes. La vincente della doppia sfida affronterà la vincente di Roma-Bodo/Glimt. L'ex giallorosso Gerson (poi espulso) e un super gol di Payet sotto l'incrocio lanciano il Marsiglia contro il PAOK, comunque ancora pienamente in corsa: 2-1 al Velodrome.

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre"

