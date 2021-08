Esordio per la Roma in Conference League, la nuova competizione per club targata UEFA: ai Playoff per accedere alla fase a Gironi del torneo i giallorossi sfideranno in gara di andata e ritorno i turchi del Trabzonspor. La squadra di José Mourinho, a pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Fiorentina, dovrà affrontare la doppia sfida contro un avversario già impegnato in gare ufficiali. Il Trabzonspor, infatti, è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro il Molde, dopo aver pareggiato all'andata per 3-3: nella formazione turca allenata da Avci figurano, tra gli altri, tre vecchie conoscenze della Serie A: Bruno Peres, Gervinho e Marek Hamsik. Piccola nota regolamentare, è bene ricordarsi che non vale più la regola dei gol segnati fuori casa.

Trabzonspor-Roma, probabili formazioni

Trabzonspor (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme. All. Abdullah Avci

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Arbitro: Matej Jug (Slovenia)

Trabzonspor-Roma, dove vederla in tv

La sfida Trabzonspor-Roma verrà trasmessa da Sky Sport, che detiene con DAZN i diritti in coesclusiva per la nuova competizione UEFA. I canali su cui si potrà vedere la partita sono Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il numero 251. La stessa DAZN inizierà invece a trasmettere le gare della Conference League a partire dalla fase a gironi.

Trabzonspor-Roma, informazioni

Trabzonspor-Roma è in programma giovedì 19 agosto allo stadio Şenol Güneş. L’inizio del match è fissato per le ore 19.30.

Trabzonspor-Roma, statistiche

La Roma ha affrontato 12 volte le squadre turche, con questo score: 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. L'incrocio più recente è quello con l'Istanbul Basaksehir, nella fase a gironi dell'edizione 2019-20 di Europa League: un successo per 4-0 all'Olimpico e un altro per 3-0 in Turchia.

Il primo della serie risale al 1962, con l'Altay Izmir, in Coppa delle Fiere. La Roma vinse sia all'andata in trasferta (3-2), sia al ritorno con un incredibile 10-1, che rappresenta il successo con il maggior numero di gol segnati dalla Roma in tutte le competizioni ufficiali.

Nei confronti diretti contro squadre turche, la Roma si è sempre qualificata al turno successivo.

Dunque, la formazione della Capitale si cimenterà in un nuovo torneo continentale. E sarà la nona partecipazione diversa ad una coppa, dal debutto europeo in Coppa dell’Europa Centrale che risale al 7 luglio 1931 contro lo Slavia Praga, 90 anni fa.

Facendo un rapido riassunto delle puntate precedenti, la Roma in Europa conta 339 partite con 154 vittorie, 76 pareggi e 109 sconfitte. La ripartizione delle gare è così distribuita: 102 in Champions League, 94 in Coppa UEFA, 51 in Europa League, 38 in Coppa delle Fiere, 29 in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa dell’Europa Centrale, 9 in Coppa dei Campioni, 6 in Mitropa Cup.

