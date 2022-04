Calcio

Mourinho dopo Roma-Bodo Glimt 4-0: "Avevano perso il senso della realtà. Noi molto superiori"

CONFERENCE LEAGUE - José Mourinho, allenatore della Roma, commenta così il 4-0 dei giallorossi al Bodo che ha permesso ai giallorossi di raggiungere la terza semifinale in competizione UEFA in 5 anni: "Dopo cinque minuti si era intuito che il match non aveva storia...".

00:01:30, un' ora fa