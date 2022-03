Calcio

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre. Se serve ripeterlo ogni giorno lo farò"

CONFERENCE LEAGUE - In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Vitesse valida per il ritorno degli ottavi di finale, il tecnico della Roma parla anche del conflitto in Ucraina: "Non parlo di politica pubblicamente, anche se mi interessa. Ma urlare stop alla guerra va fatto sempre e se dovrò ripeterlo ogni giorno lo farò".

00:00:37, un' ora fa