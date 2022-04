Calcio

Mourinho verso Leicester-Roma: "Meritiamo la finale, abbiamo sofferto e viaggiato tanto"

CONFERENCE LEAGUE - Il tecnico della Roma parla alla vigilia della semifinale d'andata sul campo del Leicester: "Abbiamo sofferto e viaggiato tanto. Abbiamo pagato con punti in Serie A il fatto di giocare giovedì-domenica, meritiamo di andare in finale. Per noi è un momento in cui abbiamo grandi motivazioni".

00:02:15, 38 minuti fa