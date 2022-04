Roma in Europa. La squadra di Mourinho Conference League, una beffa maturata dopo il vantaggio iniziale firmato da Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. E proprio il centrocampista giallorosso è stato protagonista di un'intervista rilasciata a Sky Sport nel post partita, dove ha espresso tutta la sua rabbia per un episodio avvenuto dopo il triplice fischio. Serata amara per lain Europa. La squadra di Mourinho è stata rimontata e sconfitta per 2-1 dal Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di, una beffa maturata dopo il vantaggio iniziale firmato danel primo tempo. E proprio il centrocampista giallorosso è stato protagonista di un'intervista rilasciata a Sky Sport nel post partita, dove ha espressoper un episodio avvenuto dopo il triplice fischio.

"Quello che è successo è una vergogna. Il loro allenatore (Knutsen, ndr) ha aggredito il nostro preparatore dei portieri (Nuno Santos, ndr), prima gli ha detto qualcosa e poi lo ha aggredito in maniera forte. Noi siamo venuti qui con tutto il rispetto, ma quello che è successo è un insulto alla Roma, al nostro staff e alla competizione stessa. Sono ancora scosso per quello che ho visto, è davvero una vergogna. Al ritorno vogliamo mandare a casa il Bodo anche per quello che fanno fuori dal campo".

Sull'episodio sta indagando la polizia locale, che si è fermata fino a tarda notte allo stadio insieme alle due squadre per capire di più sulla situazione. E intanto è arrivata la replica di Knutsen: "Il preparatore si comportava come un pazzo. Mi ha insultato prima e durante la gara. Questo poco fair play può interferire con il mio lavoro. Un modo di comportarsi del genere non l’avevo mai visto".

