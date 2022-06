è quanto successo a Gibilterra nel 2013 dove viene fondata la squadra dei "Bruno’s Magpies". Nel loro campionato, questa squadra è arrivata al sesto posto ma grazie alla finale raggiunta (poi persa contro i Lincoln Red Imps) è riuscita a qualificarsi per il primo turno preliminare di Conference League. Un traguardo incredibile con una cornice da favola come Crusaders Football Club. Tenetevi forte perchè, la storia che state per leggere, ha davvero dell'incredibile e mescola passione/lavoro e anche fortuna. Capita spesso che un gruppo di ragazzi si trovino al bar per decidere di fondare una squadretta nei comuni campi di provincia di tutto il mondo e questoNel loro campionato, questa squadra è arrivata al sesto posto ma grazie alla finale raggiunta (poi persa controUn traguardo incredibile con una cornice da favola come il viaggio a Nyon per conoscere gli avversari da affrontare che saranno i nordirlandesi

In occasione della cerimonia, ha parlato il presidente dei Magpies, Jansen Dalli, molto emozionato: "Sono estremamente fiero del nostro club, è una soddisfazione unica dopo tutti questi anni raggiungere un obiettivo del genere. Abbiamo una grande occasione per farci conoscere in Europa e far crescere ancora il nostro progetto. Alla fine il duro lavoro ha pagato". Nel corso degli anni, dalla sua fondazione, la struttura del Club è cambiata enormemente grazie soprattutto all'arrivo di nuovi sponsor che hanno introdotto la liquidità necessaria per la crescita voluta. Unica nota stonata: per soddisfare i parametri della Uefa, potrebbe essere tolto dal nome della squadra 'Bruno’s' ma cambia poco, a Gibilterra si è realizzato un sogno.

