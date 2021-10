Calcio

Nations League Italia-Spagna Lezione spagnola: perché l'operazione falso nueve di Mancini è fallita

NATIONS LEAGUE - Ecco perché l'operazione falso nueve varata dal Mancio è fallita; come in occasione dell'incontro diretto agli ultimi Europei, la Spagna a lungo andare ha prevalso nel gioco e la scelta del ct di schierare Bernardeschi in quella posizione non ha pagato. Servono altre soluzioni negli ultimi 25 metri in vista del Mondiale.

00:01:56, un' ora fa