All'Allianz Stadium di Torino l'Italia di Roberto Mancini stende 2-1 il Belgio di Martinez. Decisivo il destro al volo di Barella al 1' della ripresa, dopo che nel primo tempo Courtois si era più volte superato su Chiesa e Raspadori. Al minuto 65 è invece Domenico Berardi a chiudere i conti, realizzando un calcio di rigore guadagnato dal solito Chiesa. Belgio nel complesso sfortunato, con un incrocio colpito da Saelemakers, una traversa di Batshuayi ed un palo di Carrasco, prima dell'ormai inutile 2-1 di De Ketelaere.

Gli azzurri chiudono quindi al terzo posto questa Nations League, al termine di due sfide nelle quali la squadra di Mancini è rimasta fedele a quanto di buono mostrato negli ultimi Campionati Europei.

Italia in festa dopo il gol di Barella (Italia-Belgio) Credit Foto Getty Images

UEFA Nations League - Finali Che accoglienza per Donnarumma: tanti applausi allo Stadium 32 MINUTI FA

IL TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella (dal 70' Cristante), Locatelli, Pellegrini (dal 70' Jorginho); Berardi, Raspadori (dal 68' Kean), Chiesa. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Saelemaekers (dal 59'De Ketelaerae), Witsel, Tielemans (dal 59' De Bruyne), Castagne; Vanaken, Carrasco; Batshuayi. Ct. Martinez

GOL - Barella (I), Berardi (I), De Katelaere (B)

ASSIST - De Bruyne (B)

NOTE: AMMONITI - Vertonghen (B), Witsel (B) Di Lorenzo (I) ESPULSI -

LA PARTITA IN MOMENTI CHIAVE

24' CASTAGNE SALVA TUTTO! Imbucata centrale di Chiesa per Raspadori che a tu per tu con Courtois viene chiuso dall'ex-Atalanta. Chance enorme per gli azzurri!

28' INCROCIO DEI PALI DI SAELEMAKERS! Appoggio di Vanaken a centro area, velo e destro a giro di prima del rossonero, che da centro area centra l'incrocio dei legni.

45+1 CHIESA, PAZZESCO! Lancio perfetto per il bianconero che stoppa con il destro ma scivola al momento del tiro a tu per tu con Courtois, non trovando la porta di un soffio, complice un tocco del portiere belga.

Federico Chiesa (Italia-Belgio) Credit Foto Getty Images

46' BARELLAAAAA! ITALIA AVANTI! 1-0! Destro al volo splendido della mezzala nerazzurra che impatta un corner dalla destra al limite dell'area e spedisce la palla all'angolino basso, dove Courtois non può arrivare. Azzurri meritatamente in vantaggio!

60' TRAVERSA DI BATSHUAYI, con la punta belga che incrocia con il destro da posizione defilata e centra il legno, con Donnarumma immobile. Italia graziata.

64' RIGORE PER L'ITALIA! Intervento in ritardo di Castagne su Chiesa che si stava liberando sulla sinistra. Fischio giusto.

66' BERARDI! NON SBAGLIA! 2-0! Mancino perfetto dell'italiano, con Courtois che intuisce ma non riesce ad arrivare.

84' CARRASCO! PALO! Destro di prima dell'attaccante che dal limite dell'area calcia a giro su un appoggio di Batshuayi e colpisce in pieno il palo più distante da Donnarumma.

86' DE KETELAERE! 2-1 BELGIO! Contropiede letale dopo un corner azzurro, imbucata precisa di De Bruyne e tocco sotto le gambe di Donnarumma del neo-entrato, che da due passi non sbaglia.

Domenico Berardi (Italia-Belgio) Credit Foto Getty Images

IL MIGLIORE

Federico CHIESA - Studia da attaccante e si vede: subito vivo, si fa vedere e pretende la palla per fare male. Un paio di conclusioni pericolose, una larga. Poi la grande chance” a fine primo tempo, ma Courtois è più bravo di lui. Sempre pericoloso, si procura anche il rigore. What else?

IL PEGGIORE

Axel WITSEL - Scontri duri con Barella e Pellegrini: si becca il giallo per un intervento in ritardo sul capitano della Roma, figlio anche del tunnel ricevuto in precedenza. Beffato.

IL MOMENTO SOCIAL

Luis Enrique: "La serie dell'Italia doveva finire"

UEFA Nations League - Finali Italia-Belgio, ufficiali: Raspadori dal 1', Donnarumma capitano 3 ORE FA