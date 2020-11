20' GOL ANNULLATO A INSIGNE! L'attaccante del Napoli calcia a rete con un destro di prima intenzione dal limite su servizio di Florenzi, ma il gol viene annullato per un fuorigioco attivo di Belotti, che ostacola Szczesny. Turpin inizialmente sembra voler concedere la rete, poi torna sui propri passi e segnala la posizione di offside dell'attaccante del Torino.

23' LEWANDOWSKI RISCHIA IL ROSSO! Piccolo parapiglia in mezzo al campo: Lewandowski colpisce con una gomitata Bastoni, che rimane a terra e viene accusato di simulazione dal centravanti del Bayern Monaco. Ha rischiato l'espulsione diretta l'attaccante polacco.

26' RIGORE PER L'ITALIA! Bernardeschi crossa a centro area dalla trequarti, Belotti viene trattenuto da Krychowiak e Turpin indica il dischetto senza alcuna esitazione. Jorginho trasforma il penalty spiazzando Szczesny.

50' ACERBI RISCHIA IL GIALLO - Il centrale della Lazio si allunga il pallone in uscita e entra fallosamente su Goralski all'altezza della metà campo: Turpin non prende provvedimenti, forse ci stava il giallo per Acerbi.