Calcio

Spagna-Germania, Loew: "Non siamo scesi in campo, non c'è niente da salvare"

Dopo la storica sconfitta per 6-0 a Siviglia contro la Spagna, il tecnico tedesco analizza la partita e senza mezzi termini dichiara che la sua squara "stasera non è scesa in campo".

00:00:49, 64 Visualizzazioni, un' ora fa