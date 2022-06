Calcio

Mancini dopo Inghilterra-Italia: "Non pensavamo di fare così bene, ci mancano i gol ma li faremo"

NATIONS LEAGUE - Il commissario tecnico azzurro parla dopo lo 0-0 contro l'Inghilterra: "Non pensavamo di fare così bene come invece abbiamo fatto, questa partita non era semplice e alcuni ragazzi hanno debuttato, altri venivano da un paio di partite consecutive ma sono stati bravi. Chiaro che se segna Frattesi dopo 5 minuti diventa tutta un'altra partita".

00:00:35, un' ora fa