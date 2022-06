Calcio

Mancini fa l'in bocca al lupo a Gattuso: "Finalmente torna ad allenare, si era creata una situazione ridicola"

NATIONS LEAGUE - In conferenza stampa per presentare la partita contro l'Inghilterra, il ct Roberto Mancini coglie l'occasione per fare l'in bocca al lupo a Gattuso. Il tecnico calabrese ha firmato col Valencia e torna ad allenare dopo i clamorosi rifiuti dell'ultima ora di Fiorentina e Tottenham nella passata stagione. Anche col Valencia stava per andare male per presunte frasi razziste.

00:00:30, un' ora fa