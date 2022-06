Calcio

Mancini prima di Italia-Germania: "Lazzari e Zaccagni via? Sono sorpereso anch'io..."

NATIONS LEAGUE - Roberto Mancini non nasconde un po' d'imbarazzo per la richiesta dei laziali, Lazzari e Zaccagni di dare forfait chiedendo di lasciare il ritiro: "Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo mandati a casa".

00:00:22, un' ora fa