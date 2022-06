In attesa del debutto dell’Italia , la Nations League è proseguita con sette incontri che hanno visto impegnati diverse Nazionali nobili del calcio europeo, fra cui i campioni del mondo in carica della Francia sconfitti in rimonta dalla Danimarca, di uno scatenato Cornelius (ex Atalanta). Sconfitta netta ed inattesa della Croazia che crolla 3-0 contro l’Austria del bolognese Marko Arnautovic mentre fa festa anche l’Olanda che rifila un poker di reti al Belgio di Roberto Martinez.

No Mbappé, no Lukaku... no party

Benzema illude i campioni del Mondo di Didier Deschamps che finiscono per farsi rimontare dalla doppietta dell’ex atalantino Cornelius. Il ct dei Blues schiera Lucas e Theo Hernandez dal 1’, in avanti c’è il tridente da sogno composto da Griezmann, Mbappé e Benzema. Nel primo tempo, il trio delle meraviglie dei Bleus non riesce a incidere, ad inizio ripresa per un problema al ginocchio – che sarà valutato nelle prossime ore – Mbappé resta negli spogliatoi, lasciando il suo posto al gioiellino del Lipsia Nkunku. Ed è proprio quest’ultimo ad innescare Benzema, che salta due avversari in area e insacca in scioltezza l’1-0. Intorno all’ora di gioco, si fa male anche Varane e la Francia smarrisce la propria tenuta difensiva. La Danimarca non si fa pregare e piazza l’uno-due fra il 68’ e l’87’ con l’ex centravanti di Parma e Dea, Cornelius che prima con tocco sottomisura, poi con un sinistro ad incrociare sigla il definitivo 2-1 che condanna i Blues al ko.

Non va meglio al Belgio che perde Lukaku per un infortunio alla caviglia, col piede che gli resta sotto il corpo del difensore intervenuto in tackle. Senza il gigante la squadra si eclissa e gli Oranjie banchettano. Cinque minuti prima dello scadere Bergwjin la sblocca con un tiro angolato dalla distanza. Nella ripresa, il Belgio va in tilt: Depay firma il raddoppio battendo Mignolet dopo un’ottima verticalizzazione di De Jong, poi sale in cattedra Blind, che prima manda in porta l’interista Dumfries e poi ispira Depay che trova il gol del 4-0. Nel finale il napoletano Mertens colpisce un palo, mentre Batshuayi trova la rete della bandiera.

L'esultanza di Memphis Depay mattatore nel successo dell'Olanda in Belgio Credit Foto Getty Images

Gli altri match

Il corso Ralf Rangnick nella nazionale austriaca inizia con una roboante vittoria sul campo del Croazia, che schiera Pasalic, Brozovic e l’ex nerazzurro Kovacic in mediana. A sbloccare il match è però il bolognese Arnautovic con un tiro dal limite. Nel secondo tempo, la nazionale di Dalic va in totale blackout: tra il 53’ e il 57’ l’Austria si porta sul 3-0 grazie a una girata al volo del neoentrato Gregoristsch e una conclusione dalla distanza di Sabitzer. Nelle altre sfide da segnalare i successi esterni della Slovacchia contro la Bielorussia (0-1), della Moldavia sul campo del Lichtenstein (2-0) e la vittoria casalinga del Kazakhistan contro l’Azerbaigian (2-0).

