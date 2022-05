Nella domenica di Milan campione d'Italia , Mario Balotelli (ex rossonero) segna ben 5 gol nel campionato turco col suo Adama Demirspor che sotterra 7-0 il Gotzepe. Una sfida senza storia, con SuperMario scatenato e capace di realizzare una rete pazzesca come questa qui sotto. Balotelli prende palla, punta l'area e con una serie infinita di doppi passi spiazza completamente gli avversari per poi piazzare la palla in rete con una rabona assurda.