Il Milan è campione d'Italia per la 19esima volta nella sua storia. Il trionfo arriva dopo il successo per 3-0 sul Sassuolo al Mapei Stadium al termine di una partita dominata: di Giroud (17' e 32') e Kessié (36') le firme sul successo dei rossoneri, l'ultimo stagionale, il più importante. Il Milan, per nulla condizionato dall'avere a disposizione due risultati su tre, entra in campo a Reggio Emilia con una determinazione e ferocia e chiude il discorso già nel primo tempo, complice anche un atteggiamento molto passivo dei neroverdi di Dionisi: Giroud sblocca il risultato al 17', poi raddoppia al 32' prima del definitivo tris di Kessié al minuto 36. Tutti e tre gli assist sono firmati da un monumentale Leao. Ripresa al piccolo trotto, nel finale entra anche Ibrahimovic e nel finale c'è spazio solo per la festa a tinte rossonere. Il Milan non vinceva uno scudetto da 11 anni.

Olivier Giroud esultanza, Sassuolo-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

Il tabellino

SASSUOLO-MILAN 0-3

SASSUOLO (4-3-3) - Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Henrique, Maxime Lopez (46' Magnanelli), Frattesi (58' Traoré); Berardi (67' Defrel), Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (46' Bennacer), Kessié; Saelemaekers, Krunic (73' Brahim Diaz), Leao; Giroud (72' Ibrahimovic). All.: Pioli.

ARBITRO: Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

GOL: 17', 32' Giroud (M), 36' Kessié (M).

ASSIST: Leao (M, 0-1), Leao (M, 0-2), Leao (M, 0-3).

AMMONITI: Maxime Lopez, Kyriakopoulos (S), Tonali (M).

NOTE - Recupero 3'+2'.

Olivier Giroud, Rafael Leao, Franck Kessié, Sassuolo-Milan, Getty Images Credit Foto Getty Images

La cronaca in 3 momenti chiave

17' GOOOOOOLLLLLLLL DEL MILAN! GIROUD! 0-1! Leao conquista palla sull'out sinistro e si invola nella metà campo del Sassuolo, alza la testa e serve Giroud a centro area: girata di sinistro di prima intrnzione del francese e palla che passa tra le gambe di Consigli. Milan avanti. Assist di Leao.

32' GOOOOOOOOOLLLLLLL DEL MILAN! GIROUD! 0-2! Ancora Leao straripante: conquista palla sulla sinistra, entra in area di prepotenza e serve il francese, sinistro di prima intenzione e palla che si insacca. Assist di Leao. Gravissimo l'errore di Ferrari in disimpegno.

36' GOOOOOOOOLLLLLLLL DEL MILAN! KESSIÉ! 0-3! Krunic recupera palla su Lopez e innesca Leao, stavolta sulla destra: palla a centro area e piattone vincente col sinistro di Kessié. Pallone che si insacca sotto la traversa. Assist di Leao.

