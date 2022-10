Penutlima giornata di Champions League; ma anche penultima giornata dei gironi di Youth League che sorride al calcio italiano. Passano il turno infatti sia la Juventus che il Milan vincitori delle sfide rispettivamente contro il Bendifca e la Dinamo Zagabria.

Juventus, rimonta e vendetta sul Benfica

Locomotiva nel campionato Primavera, la Juve dei giovani riesce a passare anche in Europa. Dopo essere stati sotto per 2-0, i bianconeri hanno reagito trovando prima la rimonta e poi il sorpasso fino al 3-2 finale con il gol di Mbangula e la doppietta di Hasa. Il successo coi lusitani certifica il passaggio del turno e vale la ‘vendetta’ sulla semifinale di Youth League persa lo scorso anno (Youth League che venne poi proprio vinta dal club lusitano). Ai bianconeri di Montero servirà la vittoria nell’ultima giornata contro il PSG se vorrà però passare da prima nel girone (all'andata finì 5-3 per i parigini).

CLASSIFICA: Paris Saint Germain 12, Juventus 10, Benfica 4, Maccabi H. 3.

Milan avanti e imbattuto fin qui

Il Milan conferma l'imbattibilità in Youth League, centrando un importante 2-1 sulla Dinamo Zagabria grazie ai gol Longhi e Alesi. Rossoneri dunque salgono a 3 vittorie e 2 pareggi e si prendono il passaggio del turno ma non ancora il primo posto nel girone. Per stabilire se ci sarà l'accesso diretto agli ottavi di finale (1° posto finale) o quello ai playoff di qualificazioni (2° posto finale) servirà l'ultima gara contro il Salsiburgo in cui basterà non perdere per confermarsi leader della classifica.

CLASSIFICA: Milan 11, Salisburgo 8, Dinamo Zagabria 6, Chelsea 2.

