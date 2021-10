Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista - Il 6 novembre parte la UCI Track Champions League: prima tappa a Maiorca, il calendario del 2021

CHAMPIONS LEAGUE - In concomitanza con gli Europei di ciclismo su pista, l'UCI ha ufficializzato il calendario del 2021 per la nascente UCI Track Champions League. Si parte il 6 novembre da Maiorca, poi si andrà in Lituania, week end a Londra e si chiude l'11 dicembre a Tel Aviv.

