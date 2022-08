Ciclismo su Pista

Europei Ciclismo Pista, Bruttissima caduta e 4 atlete giù per terra: finale Omnium sospesa per 50'

CICLISMO SU PISTA - Attimi di paura nel corso della finale dell'Omnium femminile a causa di una brutta caduta che ha coinvolto 4 atlete: pista rovinata e gara sospesa per quasi 50 minuti. Due le ragazze trasportate in barella in ospedale per accertamenti.

00:00:45, un' ora fa