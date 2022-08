Roger Kluge e Theo Reinhardt conquistano la medaglia d'oro nella madison maschile degli Europei di ciclismo su pista. La coppia tedesca conduce dall'inizio alla fine la gara di Monaco e hanno la meglia su Francia e Belgio che hanno provato a rovesciare la gara fino alla fine. Mai davvero in gara la coppia italiana Viviani-Scartezzini che chiude al sesto posto con 10 punti totali.

La cronaca

Nella prima parte di gara sono 4 le squadre a fare la differenza: Germania, Belgio, Francia e Olanda si spartiscono i punti delle volate e costruiscono un discreto margine di vantaggio sugli avversari. La coppia italiana rimane più passiva in avvio e non riesce ad ottenere piazzamenti di rilievo agli sprint.

Sotto la spinta di un fenomenale Roger Kluge la Germania sale in cattedra a metà gara e insieme a Francia, Belgio e Spagna guadagna un giro sul gruppo. Anche il Portogallo con un attacco in solitaria recupera un giro e risale la classifica.

Francia e Belgio tentano il colpo nel finale, ma la Germania non concede il giro difendendo con autorevolezza la leadership. Reinhardt e Kluge sfondano il tetto dei 100 punti totali e trionfano in casa davanti a Francia e Belgio. Sesto posto per l’Italia che colleziona appena 10 punti.

