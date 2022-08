la terza medaglia d’oro per gli azzurri, la portano a casa nella madison Rachele Barbieri e Silvia Zanardi. Terzo alloro per entrambe le atlete: È ancora festa per la Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Monaco di Baviera : arriva, la portano a casa. Terzo alloro per entrambe le atlete: Barbieri lunedì ha incantato nell’omnium e si è presa un clamoroso bis, Zanardi aveva già conquistato l’argento nella corsa a punti, e nel quartetto si erano aggiudicate l’argento nelle prime giornate di gara. Una corsa entusiasmante l’americana, come succede spesso e volentieri. La Gran Bretagna nella prima parte di gara si era avvantaggiata conquistando il giro, mentre le due italiane sono state sempre protagoniste negli sprint (hanno portato punti sempre, tranne che nel primo e nel decimo).

Barbieri-Zanardi in piena lotta per il podio, fino ad una trentina di giri dal termine, quando la Danimarca ha deciso di allungare in solitaria, scombinando i piani di tutte le altre squadre. Le danesi però, in caccia, hanno agguantato solo punti negli sprint, non riuscendo a concludere la conquista della tornata. Distacco limitato tra le prime quattro squadre, battaglia nel gruppo tra Italia e Francia per l’oro: le azzurre sono riuscite a spuntarla proprio nella volata finale davanti alle transalpine (Clara Copponi-Marion Borras), per un solo punto (41 a 40). Terze le coraggiose danesi Amalie Dideriksen e Julie Leth, mentre termina fuori dal podio la Gran Bretagna.

