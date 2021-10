Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Che botta tremenda a 77 km/h: corridori usciti in barella nel Keirin

CICLISMO SU PISTA - Si gioca solo per il piazzamento, ma è gara vera per definire il 7° nel Keirin maschile. Non fiscono però la prova Koyu Matsui (Giappone) e Jair Tjon En Fa (Suriname) dopo una collisione tremenda mentre si andava a oltre 77 km/h.

00:02:11, un' ora fa