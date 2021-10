Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix 2021 - Il momento in cui Fidanza prende e se ne va: l'oro è suo nello scratch

CICLISMO SU PISTA - Che gioia vedere Martina Fidanza andare a vincere questo oro nello scratch dopo un po' di tempo di alti e bassi. Non era infatti la favorita per questa prova, ma lei se ne è andata con coraggio a 5 giri dal termine, non venendo più ripresa.

00:00:28, 34 minuti fa