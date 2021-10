Ciclismo su Pista

Ciclismo su pista, Mondiali Roubaix, Spaziale Lavreysen! Terzo oro al Mondiale, vince anche la Sprint contro Hoogland

CICLISMO SU PISTA - Lavreysen fa tris in tutti i sensi. È campione del mondo della Sprint per il terzo anno consecutivo, ma coglie anche il suo terzo oro in questa rassegna di Roubaix. Dopo la Team Sprint e il Keirin, vince anche la Sprint. Battuto nel derby della finale Hoogland che si porta comunque a casa la sua quarta medaglia (due d'oro e due d'argento).

00:01:40, un' ora fa