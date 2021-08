Ciclismo su Pista

OLIMPIADI, CICLISMO SU PISTA: FILIPPO GANNA REALIZZA IL NUOVO RECORD ITALIANO NELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE

TOKYO 2020 - Mostruoso Filippo Ganna nelle qualificazioni dell'inseguimento a squadre maschile: l'Italia chiude in 3.45.895, tempo valido per il record italiano e per il record olimpico solo per qualche minuto: i campioni danesi infatti, aggiornano il nuovo record olimpico azzurro subito dopo (3.45.014), confermandosi in testa.

00:02:21, 6 ore fa