Ciclismo su Pista

OLIMPIADI, CICLISMO SU PISTA: LE AZZURRE DELL'INSEGUIMENTO A SQUADRE PARTONO FORTE: 4° POSTO E RECORD ITALIANO

TOKYO 2020 - La squadra azzurra composta da Barbieri, Paternoster, Balsamo e Guazzini parte col botto nelle qualificazioni dell'inseguimento a squadre: le azzurre chiudono al 4° posto in 4:11.66, tempo valido per il record italiano. Domani si correrà per l'accesso in finale.

00:03:19, 11 minuti fa